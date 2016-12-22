Власти Каталонии назвали имя водителя въехавшего в толпу фургона

Испанские следователи установили имя человека, который был за рулем грузовика, въехавшего в толпу в Барселоне, в четверг, 17 августа. Об этом заявили власти Каталонии, передает Reuters. По версии следствия, водителем грузовика был Юнес Абуяакуб.



Ранее МВД Испании называло имя Абуяакуба среди ликвидированных террористов.

Теракт с применением грузовика был совершен на бульваре Рамбла. После атаки водитель скрылся с места преступления. В результате наезда фургона на пешеходов погибли 14 человек, более 130 пострадали.

В субботу, 19 августа, в правоохранительных органах Испании сообщили, что ликвидировали всех боевиков, причастных к теракту. Они были выходцами из Марокко в возрасте от 17 до 24 лет.

Как сообщал Reuters со ссылкой на свои источники в полиции, во Франции идет розыск водителя белого фургона Renault Kangoo, который мог быть использован в теракте в Барселоне. По данным газеты Le Parisien, белый Renault Kangoo, который был арендован одним из подозреваемых, мог пересечь границу Испании и Франции.