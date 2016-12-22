Крымчанин получил 15 лет колонии за контрабанду наркотиков из Украины
Общество, 09:18
0
Крымчанин получил 15 лет колонии за контрабанду наркотиков из Украины
Городской суд Армянска приговорил жителя Крыма к 15 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков из Украины. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ, передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, он был задержан в декабре 2016 года в пункте пропуска «Армянск». Во время досмотра под верхней одеждой крымчанина были найдены четыре пластиковых бутылки с экстрактом маковой соломки общим весом 837 г.
Обвиняемый рассказал, что хотел переправить наркотики в Крым, чтобы заработать $300. Он отметил, что заработать таким образом ему предложил его знакомый из Украины.