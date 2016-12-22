Крымчанин получил 15 лет колонии за контрабанду наркотиков из Украины

Одиннадцать российских туристов пострадали в аварии автобуса в Анталье

Агентства рассказали о двух месяцах ожидания собеседования на визу в США

Россия и Абхазия подписали контракты на поставку военного имущества

Глава совета директоров АвтоВАЗа инвестирует в мусоросжигательные заводы

В Совфеде предложили зеркальный ответ США на ограничение выдачи виз

На оранжевой ветке столичного метро произошел сбой

Курс евро на 22 августа

EUR ЦБ: 69,43 (-0,29)

Курс доллара на 22 августа

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Мосгорсуд отменил арест части имущества бывшего главы Республики Марий Эл

Эсминец «Джон Маккейн» прибыл в Сингапур после столкновения с танкером

В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки

«Спартак» улучшил предложение форварду «Милана»

Россияне к концу лета охладели к спиннерам и видеокартам

Сотрудницу московского банка обвинили в хищении 1 млрд руб.

США приостановят выдачу виз россиянам

Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Герасимова

S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации

Great Wall заинтересовался покупкой Fiat Chrysler или части его бизнеса

МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир»

Власти Каталонии назвали имя водителя въехавшего в толпу фургона

В Анталье более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом

«Манчестер Сити» предложил €300 млн отступных за Лионеля Месси

Опубликовано видео уничтожения колонны из 200 террористов ИГ в Сирии

Рафаэль Надаль вернул себе титул первой ракетки мира

Total купит подразделение датской Moeller-Maersk

Птичий рай: экотуризм в заповеднике Пасвик в Мурманской области

В России приостановили работу 16 несанкционированных детских лагерей

В правительстве и Минюсте Молдавии прошли обыски

«Ведомости» узнали о беззалоговом кредите ЦБ «Открытию»