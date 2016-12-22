Медведев установил два новых платных участка на трассе «Дон»

Участки трассы М-4 «Дон» с 1091,6-го км до 1119,5-го км в Ростовской области и с 1195-го км до 1319-го км в Краснодарском крае станут платными на 92 года. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства.

Распоряжения датируются 17 августа, но опубликованы в понедельник, 21 августа.

Согласно документам, участок М-4 1091,6 км — 1119,5 км в Ростовской области станет платным до 1 мая 2109 года. Платная дорога будет протяженностью 103,38 км. Как отмечается в приложении к документу, объехать платный участок будет можно по дороге Р-217 «Кавказ». Также до 1 мая 2109 года платный проезд будет установлен на 1195-м км — 1319-м км трассы «Дон» в Краснодарском крае.

В конце июля сообщалось, что государственная компания «Автодор», которая эксплуатирует систему по взиманию платы за проезд по платным дорогам, получил в 2016 году 72,5% от запланированных доходов. Согласно отчету компании, по плану она должна была заработать 9,6 млрд руб., но доходы составили 6,9 млрд руб. В компании отметили, это произошло из-за влияния макроэкономических факторов на количество пользователей платных дорог и из-за переноса сроков ввода платных участков на автомобильных трассах.