СМИ узнали о планах по продаже части «Лосиного Острова» за 30 млрд руб.

Подведомственная Минобороны компания планирует продать 159 га на северо-востоке Москвы за 30 млрд руб. Из них 40 га расположены в национальном парке «Лосиный Остров»

Национальный парк «Лосиный Остров». 2008 год (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Подконтрольное Министерству обороны АО «Гарнизон» планирует выставить за 30 млрд руб. на продажу 159 га на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы, 40 га из которых занимает природоохранная зона национального парка «Лосиный Остров». Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили два девелопера, видевшие проект оферты, и один из чиновников мэрии Москвы.

По данным источников газеты, балансодержателем участка и недвижимости на нем является АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), также подведомственное Минобороны.

«Коммерсантъ» также пишет, что оператором торгов может стать Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана. По информации источника газеты, за эту сделку агентство может получить около 60 млн руб. По данным одного из собеседников газеты, на улице Вешних Вод находится 110 зданий, в том числе Арсенал XIX века. Однако газета уточнила, что он не входит в реестр объектов культурного наследия столицы.

Согласно Земельному кодексу, строительство и эксплуатация объектов, не связанных с функционированием национального парка, на территории «Лосиного Острова» запрещены. Вместе с тем партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев сообщил «Коммерсанту», что межевание границ парка еще не завершено.

«В нескольких процессах Росимущество не может доказать нарушения границ парка, что в принципе может быть использовано структурами Минобороны и покупателем в собственных интересах», — заявил Кюрджев. Эксперт не исключил возможности того, что по итогам межевания у парка появится доступная для застройки площадь.

По словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость участка составит 16–24 млрд руб., еще 170–180 млрд руб. потребуется вложить в его развитие. Сергунин считает, что на улице Вешних Вод можно построить 3,5–4,5 млн кв. м недвижимости.

По мнению управляющего партнера «Метриум групп» Марии Литинецкой, на участке можно возвести 3,9 млн кв. м недвижимости, из которых 2 млн кв. м пойдут под жилье, остальное займет социальная и коммерческая инфраструктура. Она оценила этот проект в 254 млрд руб., не считая стоимости самого участка и коммуникаций.

«В мэрии считают, что архитектурная концепция не должна быть типовой, а развивать сам проект должен консорциум инвесторов», — заявил «Коммерсанту» чиновник столичной мэрии. По его словам, власти Москвы планируют создать зону, схожую с ВДНХ, на 53 га участка на улице Вешних Вод.