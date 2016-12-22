Россияне к концу лета охладели к спиннерам и видеокартам

Игрушки «спиннер» и компьютерные видеокарты стали терять популярность у покупателей из России. К концу августа спрос на них снизился соответственно на 70 и 50%, свидетельствуют данные китайской торговой площадки AliExpress

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В августе покупатели из России искали на AliExpress слово «спиннер» (игрушка, представляющая компактный тренажер для пальцев) на 70% меньше, чем в середине лета, говорится в поступившем в РБК совместном сообщении китайской интернет-площадки и платежного сервиса «Яндекс.Деньги». Количество поисковых запросов с упоминанием спиннера снизилось на 60–70% за месяц. Тем не менее это был самый популярный запрос среди российских пользователей текущим летом: только за последний месяц спиннер искали 800 тыс. раз.

В конце июня AliExpress сообщила, что Россия стала для компании вторым по объему, после США, рынком спиннеров.​ Взрывной рост популярности игрушек, которые можно раскручивать, зажав центральный подшипник между пальцами, начался в марте этого года по всему миру. В мае 17 из 20 самых продаваемых товаров интернет-магазина Amazon в категории «Игры и игрушки» были разные модели спиннеров, а к апрелю они превратились в самую продаваемую в США игрушку. Однако, по данным портала Statista.com, уже в июне американские пользователи искали спиннеры в Google в четыре раза реже, чем в мае.

Кроме того, интерес снизился к главным устройствам для майнинга («добычи» криптовалюты) — видеокартам. Согласно данным AliExpress, пользователи стали существенно реже искать информацию и о самих видеокартах, и о конкретных моделях. «Если в середине лета рост спроса на них измерялся трехзначными цифрами, то сейчас это направление показывает среднее падение в районе 50% по сравнению с предыдущим месяцем. «Видеокарта» не вошел даже в топ-50 самых популярных запросов на AliExpress за месяц», — отмечается в сообщении компании.

Снижение спроса на видеокарты и спиннеры подтверждают и данные «Яндекс.Маркет». Так, пик интереса к видеокартам на сервисе пришелся на июнь, а уже в июле спрос снизился сразу на 24%. В августе падение интереса продолжается, рассказал РБК представитель компании. Снизился и средний чек по данному товару: если в середине июня видеокарты покупали в среднем почти за 29 тыс. руб., то на данный момент речь идет о сумме не более 25 тыс. руб.

Та же тенденция наблюдается и по спиннерам. Самым ажиотажным месяцем на «Яндекс.Маркет» для этих игрушек стал июнь, но уже в июле спрос на них упал в два раза, рассказали в компании (данные за август для этого товара в «Яндекс.Маркет» пока не анализировали).

Второе место среди популярных запросов россиян этим летом, по данным AliExpress, занимали смартфоны Xiaomi, в первую очередь модель Note 4. В пятерку также вошли наушники (без привязки к конкретному производителю) и товары для подготовки к школьному сезону. Интерес к последней категории вырос сильнее всего: по сравнению с серединой лета на запрос «пенал» — на 80%, «рюкзак» — на 20%.

Среди всех летних месяцев самым активным для AliExpress оказался июль. В целом летом 2017 года россияне стали активнее в онлайн-шопинге. По данным «Яндекс.Деньги», пользователи из России потратили на китайских площадках в 3,4 раза больше по сравнению с летом 2016 года. Количество покупок увеличилось в 3,5 раза, число покупателей — в 2,8 раза.

Однако средний чек на китайских интернет-площадках не изменился и составил 579 руб., уточнил РБК представитель «Яндекс.Деньги». Больше всего в среднем за одну покупку тратили жители Дальневосточного федерального округа (989 руб.) и Северного Кавказа (967 руб.). Самый маленький средний чек оказался у жителей южных регионов России (598 руб.).