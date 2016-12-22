Доля российской нефти на энергетическом рынке Турции составила 19%
Экономика, 18 авг, 16:41
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Доля российской нефти на энергетическом рынке Турции составила 19%
Доля российской нефти на энергетическом рынке Турции составляет 19%, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на международной выставке в Измире, передает «РИА Новости».«Россия является не только крупнейшим поставщиком газа в Турцию. В прошлом году более половины потребления газа именно российского происхождения. Россия также является крупнейшим экспортером нефти и обеспечивает примерно 19% общей потребности Турции в нефти», — сказал он.
Новак также рассказал о ходе реализации газопровода «Газпрома» «Турецкий поток». По словам министра, проект будет реализован в срок, несмотря на введенные против России санкции США.
«Все контракты, касающиеся строительства газопровода «Турецкий поток», заключены, и идет полным ходом строительство этого «потока». Поэтому мы здесь исходим из того, что проект будет реализован независимо от того, какие принимаются нормативно-правовые акты или законы», — заявил Новак.
До этого в Измире Новак оценил накопленные инвестиции России в Турцию в $10 млрд, включая инвестиции «Газпрома» в строительство «Турецкого потока». Только в 2017 году инвестиции «Газпрома» в проект составят 42 млрд руб. «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции, а затем продлится до границы с Грецией. Длина морской части составит 910 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км. Общая стоимость проекта при условии строительства четырех ниток газопровода оценивалась в €11,4 млрд.