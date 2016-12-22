Владелец МКБ отказался подавать в суд на УК «Альфа-Капитал»

Московский кредитный банк (МКБ) не будет подавать в суд на УК «Альфа-Капитал», менеджер которой ранее в клиентской рассылке предупредил о возможных проблемах банков МКБ, «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

«Существенного влияния рассылка [клиентская рассылка УК «Альфа-Капитал»] не оказала. Иск подавать не будем», — сообщил РБК основной акционер МКБ Роман Авдеев.

В клиентской рассылке УК «Альфа-Капитал», датированной 10 августа, за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова отмечалось, что УК предупредила клиентов о якобы нестабильном положении банков МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк.

Альфа-банк заявил, что информация в клиентской рассылке «Альфа-Капитала» — это частное мнение менеджера, которое не соответствует действительности.

16 августа Гаврилов был вызван в Банк России для беседы, которая длилась около пяти часов.

Опрошенные РБК юристы отмечали, что упомянутые в клиентской рассылке «Альфа-Капитала» банки могут подать иски о защите чести и деловой репутации к УК и сотруднику, который распространил информацию.

Роман Авдеев, согласно данным ЦБ на 28 ноября 2016 года, контролирует 56,8% банка через концерн «Россиум».