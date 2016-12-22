СМИ узнали о планах Минсельхоза уничтожать недоброкачественные продукты

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, согласно которому продукты, не соответствующие требованиям технических регламентов, будут уничтожаться. Об этом сообщает газета «Известия», которая ознакомилась с ведомственным законопроектом.

В законопроекте предлагается повысить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к продуктам. Не соответствующая требованиям технических регламентов продукция будет изыматься и уничтожаться. В министерстве предположили, что такие меры сократят число нарушений правил, прописанных в документах ЕАЭС. В настоящий момент законопроект проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти.

В Минпромторге газете подтвердили, что Минсельхоз выступил с инициативой повысить ответственность за нарушение техрегламентов. В Минэкономразвития газете сообщили, что в последней редакции законопроекта говорится лишь о конфискации некачественных продуктов по решению суда. В Россельхознадзоре добавили, что произведенные с нарушениями продукты нужно уничтожать, «поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан».

В «Руспродсоюзе» газете сообщили, что по итогам первого квартала текущего года на продовольственном рынке обнаружили около 5% некачественных продуктов. Из них наибольшая доля приходится на молоко (7%) и рыбу (более 6%). Также в список часто подделываемой продукции вошли алкоголь, мясные консервы и колбаса.