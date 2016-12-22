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«Яндекс» увеличил чистую прибыль во втором квартале на 69%
Технологии и медиа, 13:09
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«Яндекс» увеличил чистую прибыль во втором квартале на 69%

Выручка Yandex N.V., головной компании «Яндекса», во втором квартале 2017 года выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 22,1 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Чистая прибыль компании выросла на 69%, до 3,5 млрд руб. Скорректированный показатель чистой прибыли (без учета «бумажных» факторов) составлял 4 млрд руб., что на 2% выше, чем год назад.

Наиболее быстрорастущим оказался сегмент «экспериментальные направления»​, чья выручка выросла на 125% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. К ним относятся медиасервисы («КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма»), Yandex Data Factory — b2b-подразделение, специализирующееся на анализе больших данных и применении технологий машинного обучения для решения задач промышленности, рекомендательные продукты («Дзен» и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции. Высокими темпами также росли сервисы объявлений (48%) и такси (46%).

Число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 425% по сравнению со вторым кварталом 2016 года (абсолютный показатель компания не раскрывает).

Основным для «Яндекса» по-прежнему остается сегмент «поиск и портал», на него приходится 91% выручки компании. Доля «Яндекса» на рынке поиска в России во втором квартале составила в среднем 54,3% вместо 54,7% в первом квартале этого года, по данным «Яндекс.Радар», нового сервиса «Яндекса» для оценки посещаемости сайтов.

Теги: прибыль , выручка , «Яндекс» , «Яндекс.Такси»
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