SpaceX привлекла $350 млн и стала одной из самых дорогих частных компаний

Производитель космической техники SpaceX привлекала $350 млн и теперь оценивается приблизительно в $21 млрд. Таким образом, компания, основанная Илоном Маском, стала одной из самых дорогих частных компаний в мире, пишет The New York Times.

Иные подробности, в частности список инвесторов, не раскрываются. Представитель SpaceX отказался от комментариев.

После прошлого раунда финансирования оценка SpaceX, по данным исследовательской компании Equidate, выросла с $12 млрд до $21,2 млрд. В январе 2015 года Google и фонд Fidelity вложили в компанию $1 млрд.

Всего, по данным CrunchBase, с 2002 года SpaceX в восьми раундах привлекла $1,5 млрд. В компанию вложили средства 11 инвесторов.

Аналитики исследовательской компании CB Insights отмечают, что с такой оценкой SpaceX стала одной из семи крупнейших компаний с венчурными инвестициями, оцениваемыми более чем в $20 млрд. В этот список также входят сервис заказа такси Uber, платформа по поиску жилья Airbnb, производители программного обеспечения Palantir и WeWork, а также китайский сервис заказа такси Didi и производитель смартфонов Xiaomi.

В сентябре 2016 года на мысе Канаверал произошел взрыв ракеты-носителя Falcon 9, которую построила компания. Ракета, которая должна была вывести на орбиту коммуникационный спутник израильской Spacecom Ltd, взорвалась во время залива топлива.

В конце марта 2017 года компания впервые запустила ракету-носитель Falcon 9, которая ранее уже выводила на орбиту космический аппарат. Она доставила на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10 для люксембургской компании, а затем вернулась на Землю.

В июне 2017 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.