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Конгресс одобрил выделение $1,6 млрд на стену между Мексикой и США
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Конгресс одобрил выделение $1,6 млрд на стену между Мексикой и США
Политика, 07:38
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Конгресс одобрил выделение $1,6 млрд на стену между Мексикой и США

Палата представителей Конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, включая выделение средств на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом сообщает Associated Press.

За принятие документа проголосовали 235 конгрессменов, против — 192. Спикер нижней палаты Пол Райан также написал на своей странице в Twitter, что Конгресс «полностью удовлетворил запрос президента США» по строительству стены на южной границе.

Как сообщал The Hill, комитет по ассигнованиям палаты представителей предложил выделить $1,6 млрд на строительство «стены Трампа» 12 июля. «Обеспечение безопасности американцев через защиту нашей родины является нашим главным приоритетом», — заявил глава подкомитета по внутренней безопасности палаты представителей Джон Картер. 

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики. Фотогалерея Еще 6 фото
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Строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов было одним из самых популярных предвыборных обещаний Дональда Трампа, при этом он неоднократно подчеркивал, что заплатить за ее строительство должна сама Мексика. Вскоре после избрания Трамп подтвердил намерение построить стену и депортировать 3 млн нелегальных мигрантов.

Теги: США , Мексика , Конгресс США , стена Трампа
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