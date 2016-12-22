Конгресс одобрил выделение $1,6 млрд на стену между Мексикой и США

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В Росавиации рассказали о 200 уволившихся пилотах российских авиакомпаний

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Додон «категорически осудил» задержание россиян в Кишиневе

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Министр обороны Японии ушла в отставку после падения рейтингов Абэ

Киев раскритиковал заявление посла Италии в Москве по Крыму

В «Единой России» сообщили о создании своего плана развития страны

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Матери Клыха и Агеева попросили у Путина и Порошенко помиловать сыновей

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Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома параноидальным шизофреником

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Госдеп США обвинил Иран в провокационности из-за запуска ракеты-носителя

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В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали около 100 человек

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Опубликовано видео задержания Багдасарян за рулем автомобиля

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Амбиции Матвиенко: активность сенаторов выросла за весеннюю сессию вдвое

В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату