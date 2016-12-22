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Киев раскритиковал заявление посла Италии в Москве по Крыму
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Киев раскритиковал заявление посла Италии в Москве по Крыму
Политика, 05:49
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Киев раскритиковал заявление посла Италии в Москве по Крыму

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин подверг критике заявление посла Италии в России Чезаре Рагальини, который в интервью газете Corriere della Serra охарактеризовал референдум в Крыму, как голосование за независимость. При этом Рагальини подчеркнул, что «Крым не был первой страной, устроившей такое голосование».

По мнению Перелыгина, слова которого приводит Facebook украинской дипмиссии в Риме, Рагальини забыл, что не являлся суверенным государством, а являлся частью Украины.

Перелыгин задался вопросом, почти посол в Москве «заявляет о вещах, которые находятся вне пределов его компетенции». При этом он выразил надежду, что неоднозначные заявления Рагальини не соответствуют позиции политического руководства Италии.
Теги: Украина , Крым , Италия
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