Киев раскритиковал заявление посла Италии в Москве по Крыму

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин подверг критике заявление посла Италии в России Чезаре Рагальини, который в интервью газете Corriere della Serra охарактеризовал референдум в Крыму, как голосование за независимость. При этом Рагальини подчеркнул, что «Крым не был первой страной, устроившей такое голосование».

По мнению Перелыгина, слова которого приводит Facebook украинской дипмиссии в Риме, Рагальини забыл, что не являлся суверенным государством, а являлся частью Украины.

Перелыгин задался вопросом, почти посол в Москве «заявляет о вещах, которые находятся вне пределов его компетенции». При этом он выразил надежду, что неоднозначные заявления Рагальини не соответствуют позиции политического руководства Италии.