Фигуранта дела «крымских диверсантов» приговорили к 3,5 годам колонии

Киевский районный суд Симферополя приговорил к 3,5 годам колонии фигуранта дела о «крымских диверсантах» Алексея Стогния, арестованного в прошлом году. Об этом сообщает «Медиазона».

Стогний признан виновным по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение и хранение оружия). По данным издания, процесс проходил в закрытом режиме, однако известно, что приговор был оглашен 17 июля.

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе членов диверсионной группы Минобороны Украины в ноябре 2016 года. По данным спецслужбы, задержанные готовили диверсии на военных объектах в Крыму. В это же время Ленинский суд Севастополя арестовал троих подозреваемых.

Как подчеркивала ФСБ, у задержанных были изъяты взрывные устройства «большой мощности», оружие и боеприпасы, средства спецсвязи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Позднее стало известно об аресте еще двух подозреваемых — полковника главного разведуправления Украины Алексея Стогния и украинского офицера Глеба Шаблия.​ Судебное заседание так же проходило в закрытом режиме. При этом Минобороны Украины опровергало наличие в Крыму диверсионных и разведывательных групп.