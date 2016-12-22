Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,79 59,39 EUR Нал. 69,95 69,32 USD Бирж. 59,58 +0,18 EUR Бирж. 69,53 -0,19 USD ЦБ. 59,41 -0,50 EUR ЦБ. 69,64 -0,04 EUR/USD 1,17 -0,01 ММВБ 1945,12 +0,62% РТС 1030,95 +1,01% Brent 51,41 +1,02% DJIA 21725,40 +0,07% Nasdaq 6346,44 -1,19% FTSE 7443,01 -0,12%
Саакашвили решил возвратить себе гражданство Украины «через улицы»
Лента новостей
Лига Европы по футболу. «Бней-Иегуда» — «Зенит». Онлайн 20:30, Спорт С розничных сетей потребовали плату за видеорекламу в магазинах 20:17, Бизнес В Орле мужчина взял в заложницы сотрудницу полиции 20:09, Общество «Нелегкий вопрос»: как прошел визит Владимира Путина в Финляндию 20:09, Политика Капитализация Facebook впервые превысила $500 млрд 20:01, Бизнес В Абхазии при падении легкомоторного самолета погибли трое россиян 19:31, Общество Лимонов заявил в прокуратуру о покушении на свою жизнь 19:19, Политика Великобритания раскрыла дату отказа от ставки LIBOR 19:19, Финансы Власти Германии потребовали отозвать 22 тыс. автомобилей Porsche 19:19, Бизнес Мария Шарапова получила приглашение на крупный турнир в США 19:14, Спорт В Москве на оборонном предприятии «Маяк» произошел пожар 19:06, Общество Адвокат Мары Багдасарян назвал ее задержание «подстроенным» 19:00, Общество ФНС перенесла на год публикацию финансовых данных о компаниях 18:58, Экономика ФАС нашла нарушения в аукционе Минобороны на 792 млн руб. 18:52, Политика «Одноклассники» покажут пользователям собственные сериалы и шоу 18:47, Технологии и медиа Ассоциация европейского бизнеса осудила новые антироссийские санкции 18:42, Политика «Где на Западе ровня Путину?»: чем известен преемник Чуркина в ООН 18:39, Политика Президент «Зенита» отреагировал на жест футболиста в адрес болельщиков 18:39, Спорт Власти потребовали от ИНИОНа выехать из здания в Москве за семь дней 18:37, Общество Пока не Китай: почему не срабатывают индийские реформы 18:34, Мнение Кадыров заявил о готовности уйти с поста и охранять мечеть в Иерусалиме 18:33, Политика Алексей Хотин предложил свой план спасения «Югры» 18:25, Финансы Путин назвал «шлифование мастерства» целью учений с Китаем 18:15, Политика АвтоВАЗ сократил убытки в шесть раз в первом полугодии 18:09, Бизнес Суд принял иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа за фразу о «2% дерьма» 18:09, Общество Путин сравнил санкционную политику США с «бесконечным хамством» 17:55, Политика Приглашенные в отставку: карьера иностранных реформаторов на Украине 17:53, Фотогалерея  В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией 17:45, Политика
Саакашвили решил возвратить себе гражданство Украины «через улицы»
Политика, 20:34
0
Саакашвили решил возвратить себе гражданство Украины «через улицы»
Экс-губернатор Одесской области намерен бороться за возвращение ему гражданства Украины в суде и с помощью акций протеста, сообщила РБК его пресс-секретарь
Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Экс-губернатор Одесской области ​Михаил Саакашвили имеет только украинский паспорт и намерен добиваться восстановления гражданства «в суде и через улицы». Об этом сообщила РБК пресс-атташе Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

По ее словам, адвокаты политика уже «работают над этим» и готовят документы, чтобы обжаловать указ президента Украины о лишении его гражданства. «Люди уже начали выходить на улицы (в поддержку Саакашвили. — РБК)», — отметила она.

Саакашвили сейчас находится в США, сообщил РБК его соратник, экс-заместитель главы Одесской областной государственной администрации Александр Боровик. «Сам Саакашвили в Америке и его явно застали врасплох», — сказал он.

По словам Чиж, Саакашвили в ближайшее время вернется на Украину. «Он гражданин Украины и никуда отсюда не уедет», — добавила она, отвечая на вопрос РБК, намерен ли политик просить убежище в какой-либо другой стране, если ему не удастся вернуть гражданство Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Пресс-служба Государственной миграционной службы сообщила, что тот «сознательно представил» ложные сведения о себе. По данным издания «Украинская правда», речь может идти о том, что Саакашвили скрыл информацию о судебном деле в Грузии о нецелевом использовании государственных денег.

Приглашенные в отставку: карьера иностранных реформаторов на Украине Еще 4 фото
Фотогалерея

Ранее сегодня в Киеве у здания администрации президента прошла акция протеста, организованная партией Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил»), во время которой ее участники вступили в столкновение с полицией.

Член партии «Рух новых сил» Ольга Галабала пояснила, что участники акции собрались для того, чтобы выразить возмущение из-за лишения Саакашвили украинского гражданства. ​«Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия», — подчеркнула она.

По данным телеканала «112 Украина», в акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек.

Сам Саакашвили сегодня заявил, что Петру Порошенко не удастся лишить его гражданства, и пообещал бороться за возможность вернуться на Украину. По его словам, его «хотят заставить» получить статус беженца, однако он намерен добиваться «законного права» вернуться на Украину.

«Я живу на Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: «революции на граните» (студенческая акция протеста в Киеве в 1990 году. — РБК) и двух майданах. У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить», — сказал Саакашвили (цитата по «112 Украина»).

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина, Илья Немченко.
Теги: Украина , гражданство , протесты , Михаил Саакашивили
Главное
С розничных сетей потребовали плату за видеорекламу в магазинах Бизнес
Материалы по теме
В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией Политика
В Кремле заявили об отсутствии интереса к вопросу гражданства Саакашвили Политика
Медведев назвал «трагикомедией» лишение Саакашвили украинского паспорта Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку