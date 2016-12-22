Саакашвили решил возвратить себе гражданство Украины «через улицы»

Экс-губернатор Одесской области намерен бороться за возвращение ему гражданства Украины в суде и с помощью акций протеста, сообщила РБК его пресс-секретарь

Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Экс-губернатор Одесской области ​Михаил Саакашвили имеет только украинский паспорт и намерен добиваться восстановления гражданства «в суде и через улицы». Об этом сообщила РБК пресс-атташе Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

По ее словам, адвокаты политика уже «работают над этим» и готовят документы, чтобы обжаловать указ президента Украины о лишении его гражданства. «Люди уже начали выходить на улицы (в поддержку Саакашвили. — РБК)», — отметила она.

Саакашвили сейчас находится в США, сообщил РБК его соратник, экс-заместитель главы Одесской областной государственной администрации Александр Боровик. «Сам Саакашвили в Америке и его явно застали врасплох», — сказал он.

По словам Чиж, Саакашвили в ближайшее время вернется на Украину. «Он гражданин Украины и никуда отсюда не уедет», — добавила она, отвечая на вопрос РБК, намерен ли политик просить убежище в какой-либо другой стране, если ему не удастся вернуть гражданство Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Пресс-служба Государственной миграционной службы сообщила, что тот «сознательно представил» ложные сведения о себе. По данным издания «Украинская правда», речь может идти о том, что Саакашвили скрыл информацию о судебном деле в Грузии о нецелевом использовании государственных денег.

Ранее сегодня в Киеве у здания администрации президента прошла акция протеста, организованная партией Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил»), во время которой ее участники вступили в столкновение с полицией.

Член партии «Рух новых сил» Ольга Галабала пояснила, что участники акции собрались для того, чтобы выразить возмущение из-за лишения Саакашвили украинского гражданства. ​«Мы сегодня собираемся не для того, чтобы митинговать, а чтобы обменяться своими мыслями и спланировать дальнейшие действия», — подчеркнула она.

По данным телеканала «112 Украина», в акции в поддержку Михаила Саакашвили приняли участие около 200 человек.

Сам Саакашвили сегодня заявил, что Петру Порошенко не удастся лишить его гражданства, и пообещал бороться за возможность вернуться на Украину. По его словам, его «хотят заставить» получить статус беженца, однако он намерен добиваться «законного права» вернуться на Украину.

«Я живу на Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: «революции на граните» (студенческая акция протеста в Киеве в 1990 году. — РБК) и двух майданах. У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить», — сказал Саакашвили (цитата по «112 Украина»).