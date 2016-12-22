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Капитализация Facebook впервые превысила $500 млрд
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Капитализация Facebook впервые превысила $500 млрд
Бизнес, 20:01
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Капитализация Facebook впервые превысила $500 млрд

Рыночная капитализация Facebook в ходе торгов в четверг, 27 июля, впервые превысила $500 млрд, сообщает CNNMoney со ссылкой на данные Nasdaq.

По данным на 19:50 мск, акции Facebook несколько подешевели и капитализация упала ниже уровня $500 млрд. По состоянию на это время акции компании торгуются на уровне $171,5 за штуку (+3,3%). Капитализация компании на этот момент составляет $496,89 млрд.

Накануне, 26 июля, капитализация онлайн-ретейлера Amazon также превысила $500 млрд. 27 июля акции компании продолжили дорожать, а основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes.

До этого только три технологические компании имели капитализацию выше $500 млрд. Это Apple ($ 798 млрд), материнская компания Google Alphabet ($667 млрд) и Microsoft ($571 млрд).

Теги: Facebook , капитализация
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