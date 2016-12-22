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Лимонов заявил в прокуратуру о покушении на свою жизнь
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Лимонов заявил в прокуратуру о покушении на свою жизнь
Политика, 19:19
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Лимонов заявил в прокуратуру о покушении на свою жизнь

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов 26 июля обратился в прокуратуру Москвы с просьбой возбудить уголовное дело по факту покушения на его жизнь. Об этом он сообщил РБК.

Лимонов заявил, что на его машине были намеренно повреждены тормоза. «Тормозной шланг был рассечен в результате механического воздействия: была спровоцирована авария — хорошо, что водитель не на большой скорости ехал», — рассказал Лимонов.

Он пожаловался, что ждал «заключения от автосервисов», но «многие отказывали — не хотели, боялись, кто-то их пугал». «Наконец, позавчера получил на руки заключение», — поделился Лимонов.

Он также рассказал, что имеет много врагов, в частности, на Украине, Азербайджане и в Хорватии. «Считаю покушением на свою жизнь. Широко известно, что меня на этой машине возят и на телевидение, и на митинги. Не думаю, что это были спецслужбы», — добавил Лимонов.

Ранее в своем аккаунте в LiveJournal Эдуард Лимонов рассказал, что 3 июля автомобиль, в котором он часто передвигается с водителем, попал в ДТП по причине намеренной порчи тормозной системы. Он добавил, что это уже «третье по счету странное ДТП за несколько месяцев».

Эдуард Лимонов — писатель и политический деятель, бывший глава основанной им Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России, распущена). С 1974 года по 1991 год находился в эмиграции. Участвовал в локальных конфликтах в бывшей Югославии, Абхазии, Приднестровье. В 2001 году  содержался в СИЗО «Лефортово» за создание незаконных вооруженных формирований, осужден в 2003 году на четыре года лишения свободы (обвинение снято). Активный участник оппозиционного движения, в том числе «Маршей несогласных» и «Стратегии 31». В 2010 году создал на основе запрещенной НБП движение «Другая Россия» (отказано в регистрации в качестве политической партии).

Теги: Эдуард Лимонов , «Другая Россия» , покушение на убийство
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