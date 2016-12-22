Кадыров заявил о готовности уйти с поста и охранять мечеть в Иерусалиме

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в Telegram.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — заявил он.

По его мнению, чтобы в дальнейшем исключить конфликтные ситуации вокруг исламской святыни, нужно «передать все права» на мечеть Иордании.

Кадыров добавил, что выступает против того, чтобы борьба с терроризмом использовалась как «инструмент политической борьбы, направленный против мусульманского населения».

Ранее, 14 июля, трое вооруженных палестинцев убили двух израильских патрульных на Храмовой горе, где расположены исламские и еврейские святыни. В ответ израильские власти задержали муфтия Иерусалима, а также усилили меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили видеокамеры и металлодетектеры на входе в храмовый комплекс. Помимо этого, для мужчин старше 50 лет ввели запрет на посещение пятничных молитв на Храмовой горе.

Введенные меры привели к столкновениям между палестинцами и израильскими полицейскими.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас 21 июля заявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях из-за введенных на Храмовой горе мер безопасности. Власти Израиля 25 июля пошли на уступки и убрали металлодетекторы. В четверг, 27 июля, верховный муфтий Иерусалима шейх Мухаммад Хусейн и исламский совет города (ВАКФ) заявили о том, ситуация вокруг Храмовой горы урегулирована.

Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме, построена в 705 году. Она является третьей исламской святыней после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине.