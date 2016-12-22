Путин назвал «шлифование мастерства» целью учений с Китаем

Президент Владимир Путин, комментируя российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие—2017», заявил, что Россия и Китай не создают никаких военных блоков или союзов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинисте, передает корреспондент РБК.

Глава государства пояснил, что военные «просто шлифуют свое мастерство и взаимодействуют друг с другом». По мнению Путина, это хороший пример сотрудничества.

По словам российского президента, сотрудничество России и Китая, в том числе в военной сфере, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. «При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран», — подчеркнул Путин.

На Балтике с 24 по 27 июля проходят российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие—2017». Как сообщал «Интерфакс», сформированные в Балтийском море российско-китайские тактические группы кораблей 25 июля начали активную фазу учений со стрельбой малой зенитной артиллерией по надводным и воздушным мишеням. Помимо этого, российские и китайские военные проведут учебную операцию по досмотру подозрительного судна и освободят корабль, захваченный пиратами. Также запланировано проведение поисково-спасательной операции по оказанию помощи аварийному судну и спасению терпящих бедствие.

Ранее в Забайкалье прошли антитеррористические учения «Укрепление границы—2017» при участии России, Китая и Монголии, во время которых военные отработали захват группы условных боевиков.