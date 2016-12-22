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Социологи оценили шансы Савченко на президентство
Политика, 17:33
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Социологи оценили шансы Савченко на президентство

Украинские социологи оценили шансы депутата Верховной рады Надежды Савченко на победу на выборах президента в пределах статистической погрешности — проголосовать за нее готовы менее 2% респондентов. Такие данные следуют из опросов, проведенных украинской исследовательской компанией Z&B Global 12–19 июля, и опроса (.pdf) киевской социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце мая.

О том, что она намерена баллотироваться на пост президента Украины, Савченко заявила ранее в четверг в интервью изданию «Главком». По ее словам, для того, чтобы начать свою предвыборную кампанию, «нужно немного» средств, порядка 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. «Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Принимать участие я буду, а как дальше — будет видно», — сказала она.

По данным опроса Z&B Global, отдать свой голос за Надежду Савченко на выборах президента страны готовы только 1,4% опрошенных.

Директор Z&B Global, политолог Алексей Якубин сообщил РБК, что статистическая погрешность опроса составляет ± 2,2%.

Якубин отметил, что, говоря о цифрах, обнародованных в исследовании, необходимо учитывать тот факт, что ее избирательная кампания пока не началась. С началом официальной избирательной кампании Савченко цифры могут измениться.

«Сейчас она (Савченко. — РБК) пытается построить свой политический проект. Но, скорее всего, накануне выборов она вряд ли будет идти отдельным проектом, объединится с более рейтинговым кандидатом», — считает политолог.

Директор Z&B Global также предположил, что Савченко будет «в некотором союзе» с партией «За Життя» Вадима Рабиновича, который также намерен баллотироваться на пост президента Украины.

По его словам, у Савченко есть своя «ядерная» аудитория, которая может помочь в наборе числа сторонников более «рейтинговому» кандидату. «Возможен альянс и с кандидатами в президенты, скорее всего, с тем же Рабиновичем. Вероятно, она будет обеспечивать ему те целевые аудитории, для которых он менее релевантный... Рабиновича, согласно нашему исследованию, готовы поддержать 6,9% опрошенных», — констатировал эксперт.

Опрос Z&B Global проведен 12–19 июля, в нем приняли участие 2009 человек.

Директор социологической группы «Рейтинг» (Киев) Алексей Антипович сообщил РБК, что согласно проведенному их социологической службой в мае исследованию, проголосовать за Надежду Савченко на выборах президента Украины готовы только 1,8% опрошенных. «Это среди тех, кто уже заявил о своем желании принимать участие в президентских выборах. Среди всех, ее показатель еще ниже, — 1,3%», — сказал Антипович.

Уровень доверия среди жителей Украины к Савченко также очень низок — о своем доверии к депутату Рады заявили только 1% опрошенных, еще 10% сообщили социологам, что «скорее доверяют» ей. «Уровень недоверия к Надежде Савченко составляет 78%», — указал Антипович.

По его словам, после того как ее освободили в России и она вернулась на Украину, ее рейтинг был высок и о своем доверии Савченко говорили примерно 50% жителей Украины, а его снижение до текущего уровня связано с «неоднозначными тезисами» по поводу ситуации в Донбассе и украинской политики.​

Исследование группы «Рейтинг» проводилось 19–25 мая этого года, методом формализованного личного интервью были опрошены 2 тыс. респондентов в 25 областях страны. Статистическая погрешность исследования — в пределах 2,2%.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина.
Теги: Надежда Савченко , социология , Выборы
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