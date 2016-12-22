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Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве
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Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве
Общество, 15:52
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Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

На западе Москвы полицейские снова задержали лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян, девушка находилась за рулем автомобиля, сообщает ТАСС. Марка машины в сообщении не уточняется.

Как пояснил агентству руководитель пресс-службы главного управления столичного МВД Юрий Титов, инцидент произошел ночью 27 июля, около 03:00. Документов на управление машиной у задержанной при себе не было.

Во время проверки полицейские выяснили, что она лишена права управлять автомобилем по медицинским показаниям. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов».

По словам Титова, машину задержали, а потом передали законному представителю. Девушку пригласили в подразделение Госавтоинспекции для составления протоколов об административных правонарушениях по статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств».

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что задержанным автомобилем управляла Мара Багдасарян.

При этом адвокат стритрейсерши Давид Кемулария заявил «РИА Новости», что Багдасарян не задерживали и не останавливали.

В марте Савеловский суд столицы пожизненно лишил получившую известность после гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян водительских прав. По данным прокуратуры, после одного из ДТП, в которых участвовала девушка, ей диагностировали эпилепсию. Страдающие этим заболеванием люди не могут управлять автомобилем. Защита Багдасарян пыталась обжаловать это решение в Мосгорсуде, но он оставил приговор без изменения.

Ранее в отношении стритрейсерши было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 10 марта суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 15% ее заработка в пользу государства.

На Багдасарян было заведено 51 административное дело за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. В ноябре 2016 года ее осудили на 155 часов обязательных работ за неуплату пяти штрафов.

Теги: Москва , задержание , Мара Багдасарян
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