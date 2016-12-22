Глава сибирского центра Transparency обжаловал штраф за участие в митинге

Руководитель сибирского центра антикоррупционной организации Transparency International Станислав Андрейчук 27 июля обжаловал решение Центрального районного суда Барнаула, который 19 июля оштрафовал Андрейчука за участие в несогласованной акции на 10 тыс. руб. Об этом Андрейчук заявил РБК.

«Была масса процедурных и содержательных нарушений: как велось дело и как рассматривалось в суде. Мой защитник Андрей Безруков подготовил огромную жалобу на 17 страниц. Было нарушено право на справедливое судебное разбирательство в суде первой инстанции, были грубые процессуальные нарушения в рассмотрении дела», — сообщил Андрейчук.

По его словам, для подготовки к делу не было предоставлено достаточно времени, и суд отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства. «К участию в деле не был привлечен прокурор, в результате чего суд фактически взял на себя сторону обвинения и не был беспристрастным, также не было предоставлено право допросить свидетелей, так как суд отклонил абсолютно все ходатайства о вызове свидетелей», — добавил Андрейчук.

Андрейчук был задержан сотрудниками полиции 19 июля за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). Речь шла о его участии в антикоррупционном митинге 8 апреля. В Transparency назвали задержание Андрейчука незаконным и заявили о намерении обжаловать его.

Пресс-секретарь ​Transparency International Артем Ефимов в беседе с РБК заявил, что арест Андрейчука связан с местной избирательной кампанией. По мнению пресс-секретаря, Ефимова могли арестовать из-за его расследования о превращении муниципальной газеты «Вечерний Барнаул» в фактический печатный орган «Единой России».

Центральный районный суд Барнаула в тот же день оштрафовал Андрейчука на 10 тыс. руб. «Дали 10 тыс. [руб.] штрафа за участие в несогласованной акции и помеху пешеходам», — рассказал РБК Андрейчук. По его словам, в деле была «масса процедурных и содержательных нарушений».

Андрейчук отметил, что «дело базировалось на двух рапортах полицейских, написанных как под копирку, у которых нет даты составления и принятия протокола». Он добавил, что на приложенных в качестве доказательств видеозаписях «непонятно, что происходит, сами файлы созданы 28 июня, а не 8 апреля. На них тоже нет времени». «Вызывает вопросы факт возбуждения административного дела, спустя 3,5 месяца с момента якобы совершения преступления», — заявил Андрейчук.