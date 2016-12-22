За полгода в России предотвратили 12 терактов

За первую половину 2017 года в России было предотвращено 12 терактов. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, передает корреспондент РБК.

Как рассказал Буксман, на стадии приготовления и покушения на совершение было предотвращено 12 террористических актов. Он подчеркнул, что теракт в петербургском метро «еще раз показал необходимость постоянного анализа эффективности мер, которые принимаются для предотвращения глобальных угроз».

Также Буксман отметил, что при снижении «преступлений террористического характера на 14%» количество выявляемых случаев связанных с терроризмом преступлений выросло на 60%, в частности, это касается «вербовки в террористические организации и финансирования терроризма».

Буксман подчеркнул, что прокуратура должна продолжить работу «по выявлению и блокировке в Сети интернет-ресурсов с экстремистскими призывами, удалению экстремистских материалов». По его словам, в этой области должен быть использован опыт противодействия экстремизму в период избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что 18 июля начальник столичного главка МВД Олег Баранов заявил о росте в Москве раскрываемости преступлений, связанных с терроризмом, на 57% в первом полугодии 2017 года. В то же время, по его словам, количество совершенных в столице преступлений «экстремистской направленности» за тот же период упало на 28%.

Взрыв на станции «Технологический институт» петербургского метрополитена произошел 3 апреля. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста, пострадали более 60. Мощность бомбы составила до 500 г в тротиловом эквиваленте. По делу о теракте арестованы 10 человек, которые останутся под стражей по меньшей мере до сентября.