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Муфтий Иерусалима заявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы
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Муфтий Иерусалима заявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы
Политика, 11:47
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Муфтий Иерусалима заявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы

Верховный муфтий Иерусалима шейх Мухаммад Хусейн и исламский совет города (ВАКФ) заявили об урегулировании ситуации вокруг Храмовой горы и разрешили верующим там молиться, сообщает израильская газета Haaretz.

Мусульманские лидеры, как сообщает издание, сочли достаточными уступки израильских властей, которые убрали не только рамки металлодетекторов в районе Храмовой горы, но и камеры видеонаблюдения, снабженные технологией распознавания людей с оружием.

Ранее сообщалось, что 25 июля власти Израиля пошли на уступки в вопросе мер безопасности на Храмовой горе. Были убраны металлодетекторы, установленные после нападения на полицейских 14 июля. Рамки металлодетекторов, по словам израильских властей, должны были быть заменены видеокамерами, позволяющими обнаружить людей с оружием и обеспечить безопасность посетителей святыни.

Три человека, вооруженные пистолетами и винтовкой, утром 14 июля открыли стрельбу по израильским полицейским на Храмовой горе, где находятся святыни, почитаемые и иудеями, и мусульманами. Инцидент произошел в районе Львиных ворот Старого города. В результате пострадали трое правоохранителей, двое из них впоследствии скончались. Нападавшие застрелены полицией в мечети, где они попытались скрыться.

Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме
Политика

В ответ власти Израиля задержали муфтия Иерусалима и закрыли доступ всем без исключения к расположенной на Храмовой горе мечети Аль-Акса до 17 июля. За это время в районе святыни были установлены рамки металлодетекторов и камеры видеонаблюдения. Также было объявлено о запрете посещать пятничные молитвы на Храмовой горе мужчинам младше 50 лет.

Данные меры спровоцировали массовые волнения мусульманских паломников в Иерусалиме из-за невозможности попасть в мечеть на молитву. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас 21 июля заявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях в связи с введенными на Храмовой горе мерами безопасности.

Страны «Ближневосточного квартета» (США, Россия, ЕС и ООН) выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Храмовой горы и призвали к «максимальной сдержанности». Совет Безопасности ООН 24 июля собрался по инициативе Франции, Египта и Швеции на экстренное заседание по поводу ситуации в Иерусалиме. Представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов 25 июля призвал урегулировать конфликт вокруг Храмовой горы, а король Иордании Абдалла II, как сообщала газета Haaretz, в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал власти Израиля отменить введенные меры безопасности.
 

Теги: Израиль , Храмовая гора , Кризис
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