ФРГ отклонило 5 проектов по «Северному потоку-2» из-за «неопределенности»

Федеральное сетевое агентство Bundes­netz­agentur не включило в план развития газопроводной системы ФРГ до 2026 года пять проектов по «Северному потоку-2» в связи с «неопределенностью». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

«Пять связанных с расширением проектов Nord Stream (Северный поток) все еще ненадежны. Они должны быть добавлены в план развития газопроводной сети только тогда, когда получат разрешение на расширение Nord Stream» — указывается в сообщении ведомства.

По данным агентства, 26 июля было утверждено расширение газопроводной системы, включающее в себя постройку 822,6 км газопроводов и 429 МВт компрессионных мощностей. Стоимость проекта оценивается в €3,9 млрд. Изначально планировалось потратить €4,5 млрд.

В ночь на 26 июля палата представителей конгресса США одобрила введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. Санкции, в том числе, запрещают передачу американских технологий по разведке и добыче нефти для международных проектов, в которых доля российского участия превышает 33%.

По информации аналитического портала Euractiv, от введенных санкций США могут пострадать несколько проектов, в которых принимают участие компании из ЕС и России. В частности, это «Балтийский СПГ» (Shell и «Газпром»), «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (Shell, ENI и «Роснефть»), «Северный поток» и «Северный поток-2» («Газпром» и ряд европейских компаний), расширение завода СПГ «Сахалин-2» (Shell и «Газпром»), Южно-Кавказский газопровод и месторождение Шах-Дениз (BP и ЛУКОЙЛ), месторождение Зохр на шельфе Средиземного моря (BP, ENI и «Роснефть»).

Список проектов, которые могут понести ущерб от санкций, был составлен структурами Еврокомиссии. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщал, что введенные США санкции могут нанести урон энергетической безопасности и независимости стран Евросоюза.