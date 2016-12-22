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Ространснадзор вывел из эксплуатации ряд электричек в Москве
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Ространснадзор вывел из эксплуатации ряд электричек в Москве
Общество, 21:09
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Ространснадзор вывел из эксплуатации ряд электричек в Москве

Ространснадзор вывел из эксплуатации ряд электричек в Москве после ​​того, как выявил в них многочисленные нарушения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно этим данным, из эксплуатации поезда выведены временно, до устранения нарушений.​ Кроме того, Ространснадзор ​привлек к административной ответственности в связи с инцидентом ряд должностных лиц Московской дирекции.

Проверки Ространснадзора проводились в июне в филиале РЖД — Московской дирекции моторвагонного подвижного состава. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в связи с которыми ведомство установило сроки на их устранение. Сроки ремонта каждого состава зависят от характера проблем.

В свою очередь, Московская дирекция направила в Ространснадзор план мероприятий по устранению выявленных проблем.

В настоящее время, как пояснили РБК в пресс-службе РЖД, все электрички, выпускаемые на линию, «абсолютно безопасны». «Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации», — сказали в РЖД. Собеседник РБК добавил, что, например, 25 июля были отстранены от эксплуатации пять электропоездов, что «повлекло за собой отмену ряда пригородных электропоездов».

«Однако уже сегодня на всех направлениях, где ранее были отменены электропоезда, восстановлен обычный график движения поездов ввиду ввода на линию дополнительного парка электропоездов ОАО «РЖД», — добавил представитель компани​и.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в работе электричек в пригороде Москвы, в частности серьезные проблемы с тормозными и противопожарными системами электропоездов. По данным газеты, ведомство организовало проверку после столкновения в апреле в районе Кунцево электрички и пассажирского поезда.

По информации собеседника издания, представители ведомства проверили моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. Помимо «технических и технологических нарушений» Ространснадзор выявил проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо ОАО «РЖД».

По данным газеты, в 2016 году в обновление парка пригородных поездов РЖД инвестировали 16 млрд руб. Тогда же было закуплено 232 вагона и выполнен капремонт 877 вагонов на 2,6 млрд руб.

Теги: Москва , электрички , пригородные электрички , Ространснадзор
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