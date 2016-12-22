Путин опробовал отечественный «умный браслет»

Президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Карелии примерил отечественный «умный браслет», определяющий уровень эмоционального напряжения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Устройство президенту представил директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян. «Умный браслет» определяет уровень уровень эмоционального напряжения и уровень водного баланса организма через кожу, передает агентство. Устройство предназначено для использования на опасных предприятиях, «где важно контролировать» физическое состояние работников.
На заседании президент надел браслет на левую руку, поинтересовавшись, что означают иконки с изображением процентов на устройстве. Как пояснили Путину, первая — это зарядка. «А вторая — стоимость услуги?» — пошутил президент. Аветисян однако предупредил, что для определения уровня стресса понадобится около 30 мин. «К этому времени как раз заснешь. Стресс будет минимальным. Будем ждать или вы продолжите?» — ответил президент. Директор направления предпочел продолжить свой доклад.
Также Аветисян уточнил, что устройство помимо данных об уровне стресса и водного баланса передает на iPad показатели калорий. «Ешь, и на экране появляется количество калорий. Это безобразие, надо выбросить их [браслеты] немедленно. Жить невозможно станет», — заключил Путин.