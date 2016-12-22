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Путин опробовал отечественный «умный браслет»
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Путин опробовал отечественный «умный браслет»
Политика, 21:42
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Путин опробовал отечественный «умный браслет»

Президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Карелии примерил отечественный «умный браслет», определяющий уровень эмоционального напряжения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Устройство президенту представил директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян. «Умный браслет» определяет уровень уровень эмоционального напряжения и уровень водного баланса организма через кожу, передает агентство. Устройство предназначено для использования на опасных предприятиях, «где важно контролировать» физическое состояние работников.

На заседании президент надел браслет на левую руку, ​поинтересовавшись, что означают иконки с изображением процентов на устройстве. Как пояснили Путину, первая — это зарядка. «А вторая — стоимость услуги?» — пошутил президент. Аветисян однако предупредил, что для определения уровня стресса понадобится около 30 мин. «К этому времени как раз заснешь. Стресс будет минимальным. Будем ждать или вы продолжите?» — ответил президент. Директор направления предпочел продолжить свой доклад.

Также Аветисян уточнил, что устройство помимо данных об уровне стресса и водного баланса передает на iPad показатели калорий. «Ешь, и на экране появляется количество калорий. Это безобразие, надо выбросить их [браслеты] немедленно. Жить невозможно станет», — заключил Путин.

Теги: Владимир Путин , «умный браслет»
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