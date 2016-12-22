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Путин поинтересовался здоровьем Грефа
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Путин поинтересовался здоровьем Грефа
Политика, 18:57
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Путин поинтересовался здоровьем Грефа

Президент Владимир Путин пожелал выздоровления главе Сбербанка Герману Грефу, который не смог из-за болезни принять участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Петрозаводске. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе заседания гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила присутствующих на заседании и тех, кто не смог принять участие, назвав среди них главу Сбербанка.

«А Герман Оскарович почему не смог присутствовать?» — спросил президент, на что Чупшева ответила, что Греф заболел. «А, ну пусть поправляется», — сказал Путин.

В середине марта на заседании правительства из-за болезни не смог присутствовать премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пояснил тогда Владимир Путин, глава правительства заболел гриппом.​ «Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент.

Теги: Владимир Путин , Герман Греф
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