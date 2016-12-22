Прохоров получил 1 руб. за роль в «О чем говорят мужчины-3»

Миллиардер Михаил Прохоров за роль в фильме «О чем говорят мужчины-3» получил гонорар в 1 руб. Съемки фильма проводились с участием столичной комической группы «Квартет И». О размерах гонорара Михаила Прохорова агентству «РИА Новости» сообщил один из участников квартета, актер Леонид Барац.
«С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключен контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», — пояснил актер. Барац уточнил, что съемки фильма завершились сегодня, 26 июля.
В эпизодической роли, как ранее рассказывал РБК Леонид Барац, Прохоров сыграл сам себя. Всего участие миллиардера должно было занять около пяти минут фильма: «Михаил Дмитриевич будет играть такого слегка утрированного Михаила Дмитриевича. Это будет разговор о деньгах, о денежной верности», — уточнял тогда участник квартета.
Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году, в 2011-м было снято продолжение — «О чем еще говорят мужчины».