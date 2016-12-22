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Недельная инфляция впервые за два месяца замедлилась до нулевого уровня
Экономика, 18:06
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Недельная инфляция впервые за два месяца замедлилась до нулевого уровня

За неделю с 18 по 24 июля инфляция в России составила 0%, свидетельствуют данные Росстата. Последний раз этот показатель достигал нулевого уровня в конце мая.

По данным статистического ведомства, с начала июля инфляция составила 0,5%, с начала года — 2,8%. Среднесуточная инфляция с начала месяца составила — 0,019%.

Согласно информации Росстата, наблюдается снижение цен на фрукты и овощи — на 2,2%. В частности, упали цены на белокочанную капусту — на 16,8%, картофель — на 5,9%, помидоры — на 4,7% и морковь — на 3,4%.

При этом выросли цены на некоторое виды животноводческой продукции и бакалейные товары.

Статистическое ведомство указывает, что цены на сахар-песок выросли на 1,3%, свинину, сливочное масло, молоко, творог, печенье, шоколадные конфеты, чай и соль — на 0,1–0,2%. При этом на 1,2% подешевели яйца. Кроме того, снизилась цена гречневой крупы — на 0,7%.

Росстат отметил рост тарифов на коммунальные услуги — на 0,3–1,2%, квартплата за жилье в государственных и муниципальных домах выросла на 0,6%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция, подскочившая в июне в годовом выражении до 4,4%, не будет ускоряться. По его мнению, эффект майских и июньских холодов исчерпан. Министр считает, что по итогам года прирост потребительских цен в России будет приблизительно равен ранее озвученному прогнозу в 3,8% годовых.

Теги: Росстат , недельная инфляция , инфляция
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