Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон вернулся в автомобильный бизнес

Бывший президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Бу Андерссон получил должность главы ​европейского подразделения японского производителя автокомплектующих Yazaki. Об этом сообщается на сайте компании.

Бу Андерссон занял пост в компании после экс-главы офиса Yazaki в Европе Хорта Рудольфа.

Бу Андерссон возглавлял АвтоВАЗ в 2014–2016 годах. Инициатором его отставки стал «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций. Глава госкорпорации Сергей Чемезов публично критиковал Андерссона за массовые сокращения сотрудников, а также увеличение доли иностранных комплектующих при сборке автомобилей. Андерссон написал заявление об увольнении в марте 2016 года.

В мае 2016 года в интервью Automotive News Андерссон заявил, что после увольнения нашел новую работу — он стал преподавателем Линчёпингского университета в Швеции.

Компания Yazaki была основана в 1929 году в Японии, ее штаб-квартира находится в Токио. В автомобильной индустрии компания производит электронику и элементы систем кондиционирования, детали для электромобилей и гибридов.