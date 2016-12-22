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Качиньский подал в суд на Валенсу за пост с обвинениями в гибели брата
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Качиньский подал в суд на Валенсу за пост с обвинениями в гибели брата
Политика, 14:49
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Качиньский подал в суд на Валенсу за пост с обвинениями в гибели брата

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский подал в суд на бывшего польского президента Леха Валенсу за посты в Facebook, в которых тот обвинял политика в авиакатастрофе президентского борта Ту-154, произошедшей в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщил Валенса на своей странице в социальной сети и прикрепил скан соответствующего документа.

В августе 2016 года Валенса написал, что команда разбившегося президентского самолета подчинялась братьям Ярославу и Леху Качиньским, которые обладали «больной властью». «Капитан самолета всегда спрашивает о решении президента. А президент не должен был разрешать взлет и посадку. Тут всю ответственность берет на себя президент. Такому поступку нет прощения. Кто помогал президенту принимать такое решение? Это необходимо выяснить», — написал Валенса.

В своем посте от 26 июля 2017 года бывший президент Польши заявил, что не будет отказываться от своих слов, что брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского Ярослав виновен в крушении самолета под Смоленском.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что читал расшифровки переговоров пилотов президентского самолета и зашедшего в их кабину человека из охраны Леха Качиньского. По словам российского президента, вошедший потребовал у экипажа посадить самолет. На это команда ответила отказом, но собеседник летчиков подчеркнул, что сесть необходимо в любом случае.

Зачем Польше новое расследование авиакатастрофы под Смоленском
Политика

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и с официальной делегацией на борту разбился в 2010 году во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Жертвами крушения стали все 96 человек, которые находились в самолете. Как выяснил Межгосударственный авиационный комитет, причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. По данным МАК, такое решение они приняли под давлением и при плохой видимости.

Теги: Лех Валенса , Ярослав Качиньский , Лех Качиньский , авиакатастрофа под Смоленском , крушение Ту-154 ...
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