Дело о ДТП с «пьяным» мальчиком передали в суд

Следственный отдел МВД по Московской области направил в суд уголовное дело по факту ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264). ДТП произошло 23 апреля в Железнодорожном (часть Балашихи), женщина на автомобиле Hyundai наехала на шестилетнего ребенка, который скончался от полученных травм на месте, говорится в сообщении МВД.

Отец ребенка рассказывал ранее, что уголовное дело не возбуждали около месяца, помимо этого была уничтожена часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, при первичной экспертизе в крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя. По факту первого экспертного заключения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Потерпевшим был признан отец ребенка Роман Шимко.

Водителю автомобиля было предъявлено обвинение. Изначально ей избрали подписку о невыезде, но впоследствии поместили под домашний арест. Алисова будет находиться под арестом до 15 сентября.

Ольга Алисова пока не получила обвинительное заключение, сообщила РБК ее адвокат Наталия Куракина. «На вчерашний вечер обвинительное заключение еще не вручено. А по поводу раскрытия дела — его никто и не пробовал раскрыть», — сказала Куракина.

