На Украине приняли окончательное решение о ликвидации концерна «Антонов»

Министерство экономического развития и торговли Украины по поручению правительства страны создало ликвидационную комиссию, которой предстоит завершить процесс ликвидации авиационного концерна «Антонов». Возглавил комиссию замглавы Минэкономразвития Юрий Бровченко.

В сообщении пресс-службы кабмина решение о ликвидации концерна названо «техническим» и «формализующим» ранее принятые решения о передаче входивших в состав концерна предприятий — госпредприятия «Антонов», Харьковского авиационного завода и киевского 410-го завода гражданской авиации — в ведение госконцерна «Укроборонпром».

В сообщении ГП «Антонов», которое занимается проектированием новых моделей и строительством самолетов, подчеркивается, что компания продолжает работать в штатном режиме, а ее продукция по-прежнему представлена на рынке под брендом «Антонов».