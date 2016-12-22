«Известия» узнали о проволочках в назначении нового посла США в России

Сенат США откладывает слушания по назначению нового посла в России Джона Хантсмана. Об этом газете «Известия» сообщили информированные источники в российских дипломатических кругах.

По словам источников, главы дипмиссий вступают в должность «практически синхронно» в том случае, если они заменяются одновременно. Вместе с тем, пока Хантсман не будет назначен на пост посла России в США, Россия не сможет отправить в США своего посла, замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.

В Госдепе США газете сообщили о том, что ведомство ожидает назначения нового посла, добавив, что конкретные сроки зависят от решения законодательной власти. «(Джон) Хантсман был номинирован президентом на должность посла США в России. Он еще не прошел слушания в сенате. Мы не знаем сроков (слушаний) и не можем предсказать их», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Госдепа.

В посольстве США в Москве газете также не смогли назвать конкретных сроков назначения нового посла, так как «сенат никого ни о чем не уведомляет». «Мы не знаем время приезда нового посла, так как это зависит от решения законодательной власти (сената), а не исполнительной», — заявила пресс-секретарь дипмиссии США в России Мария Олсен. В сенате США не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Кандидатура замглавы МИДа Анатолия Антонова для назначения новым послом в США была вынесена на рассмотрение Госдумы в мае. Близкий к Кремлю источник РБК тогда сообщал, что Антонова перевели с поста замминистра Минобороны в МИД с прицелом на пост посла.

Президент США Дональд Трамп 19 июля назначил экс-губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана на пост посла США в России. Также Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат 21 июля. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк 23 июля закончил свою работу в США.