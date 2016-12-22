В Петербург на парад прибыл тяжелый атомный крейсер «Петр Великий»

В Кронштадт для участия в военно-морском параде Дня ВМФ прибыл тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении ведомства, крейсер примет участие в военно-морском параде 30 июля в День ВМФ. «По «Петру Великому»: идет швартовка, он уже прошел защитные сооружения, сейчас его ставят на бочки в районе стоянки, где он и будет встречать военно-морской парад», — рассказал собеседник агентства.



Как сообщалось на сайте Министерства обороны России 17 июля, «Петр Великий» и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» примут участие в военно-морском параде. Они вышли из Североморска, говорилось в сообщении ведомства. Всего они должны были пройти Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийские моря.

Издание «Фонтанка» опубликовало видео прохода атомного крейсера мимо форта «Константин» в Кронштадте.

В Минобороны рассказали, что всего в Главном военно-морском параде от Северного флота будут участвовать десять кораблей и судов, в том числе корабли первого ранга, которые предназначены для выполнения задач «в дальней океанской зоне». К нему относятся «Петр Великий», а также крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Также в параде будут участвовать 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Атомный крейсер «Петр Великий» является флагманом Северного флота России. Его длина составляет 250 м, ширина — 25 м, а полное водоизмещение — 25,8 тыс. т. Корабль может развивать скорость в 32 узла. «Петр Великий» может находиться 60 суток в плавании по продовольствию и запасам. Корабль вооружен противокорабельными ракетами «Гранит», зенитным комплексом С-300 «Форт», а также противолодным вооружением.