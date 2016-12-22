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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок
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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок
Общество, 20:01
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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок

Полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в отношении работника «Почты России», подозреваемого в краже посылок, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сообщает ТАСС.

Похищенное 30-летним курьером «Почты России» имущество изъято. Полицейские выяснили, что после вскрытия упаковок посылок «мужчина спрятал содержимое в багажнике автомобиля своего знакомого». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). По словам работников полиции, подозреваемый признался, что хищение он совершил «в целях личного обогащения».

Накануне, 24 июля, «Почта России» при помощи собственной службы безопасности установила личность похитителя посылок. Им оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра. Он распаковывал посылки, а упаковки выбрасывал за городом. Стоимость похищенных товарных вложений составила, по предварительным оценкам, несколько десятков тысяч рублей.

«Почта России» начала ведомственную проверку в Ростове-на-Дону, после того как в камышах на берегу реки Дон в районе яхт-клуба «Аврал» местными жителями было найдено большое количество упаковок от посылок, часть из которых была отправлена из Китая и Таиланда. Проверка началась, после того как местные жители объявили о своей находке местному агентству Don News. Как узнали в агентстве, в посылках была электроника — планшеты, телефоны и другая техника.

Теги: кража , Ростов-на Дону , почтовые посылки
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