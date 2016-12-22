Минкультуры рассказало о планах провести выставку работ Николая Рериха

Министерство культуры России заявило, что готово выделить 12,4 млн руб. на организацию и проведение выставки «Николай Рерих: восхождение», которую планируется провести в Центральном Манеже в Москве. Об этом сообщили в Минкультуры, передает «Интерфакс».

Как отметили в ведомстве, пока точная дата открытия выставки работ Рериха не определена, но «ориентировочно она пройдет в середине декабря 2017 года».

На экспозиции могут будут представлены произведения живописи и графики из собраний Государственного Русского музея из Санкт-Петербурга, работы художника из Третьяковской галереи и из Государственного музея Востока. Также некоторые полотна привезут из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и из частных коллекций. Всего планируется выставить до 200 работ Рериха.

Предложение организовать выставку Николая Рериха поступало от руководства музея Рериха еще до следственных действий и изъятия картин из музея. Об этом РБК сообщил заместитель гендиректора Международного центра Рерихов Павел Журавихин.

«В феврале с советником министра культуры Рыбаком и директором Музея Востока Седовым мы пришли к договоренности о проведении такой выставки. Инициатива о ее проведении поступила от нас. Но итогом этих договоренностей стал разгром музея Рериха», — сказал Журавихин. По его словам, какие картины будут представлены на выставке в Центральном Манеже, «сказать сложно».

«Во время обысков были увезены многие картины, в том числе картины, которые проходят по делу Мастер-банка как вещественные доказательства. И каким образом вещдоки могут находиться на выставке, не ясно», — добавил Журавихин.

Нарушения закона в вопросе выставления арестованных картин Рериха нет. Об этом РБК заявил заместитель министра культуры Владимир Аристархов. «Нам бы хотелось, чтобы арестованные картины по делу Мастер-банка также принимали участие в выставке. Как только время и даты проведения выставки в Центральном манеже будут согласованы, мы обратимся к Следственному комитету с просьбой предоставить нам на время картины, которые являются вещественными доказательствами», — сказал Аристархов. Он добавил, что «формального нарушения закона в этой ситуации нет».

В апреле адвокат МЦР Александр Карабанов рассказал об изъятии картин полицией во время обысков в центре Рериха. По его словам, следственные мероприятия в музее проходили по делу о мошенничестве бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Как полагает следствие, он на похищенные деньги из банка купил несколько картин Рериха и передал их в музей, рассказал Карабанов.

Также картины были изъяты из Центра Рерихов во время обысков, которые проходили в марте. Сотрудники правоохранительных органов вынесли из здания картины Николая и Святослава Рерихов. Полотна затем были переданы в Музей Востока. Как говорилось на сайте МЦР, центр финансировал Булочник.



Булочник был объявлен в международный розыск. В 2016 году он был заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. Как полагает следствие, его руководство с августа 2012 года по август 2013 года выдавало кредиты, которые заведомо невозможно было вернуть. Всего были выданы кредиты 200 физическим лицам и 170 юридическим. На самом деле клиенты банка, которые были в списке кредиторов, подобные договоры не заключали, а фирмы, которые брали деньги, имели признаки фиктивности.

В конце апреля Министерство культуры заявило, что Международный центр Рерихов (МЦР) должен быть выселен из усадьбы Лопухиных. Как отмечало ведомство, Росимущество, которое является собственником здания, нашло «многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов».

В середине июля Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Московского центра Рерихов на решение Арбитражного суда Москвы выселить центр из здания. Таким образом, его решение вступило в силу. В усадьбе Лопухиных вместо МЦР будет расположен музейно-просветительский комплекс Рерихов. Центр Рерихов теперь обязан предоставить доступ к работам художника и архивным фондам его семьи.