В поселке под Тулой начали снос незаконных цыганских построек

Тульские власти начали снос незаконных построек в поселке Хрущево, примыкающем к поселку Плеханово, где в марте прошлого года произошел конфликт с местными цыганами из-за незаконных врезок в газопровод. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации Тулы.

Фото: tula.ru

В Хрущево, где также проживают цыгане, выявили 19 самовольных строений. Областное управление Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительные производства и уведомило жителей о необходимости снести незаконные постройки.

Восемь домов люди разобрали самостоятельно, пять снесли по распоряжению властей. В работах были задействованы 11 человек и восемь единиц техники. На месте дежурили медики, пожарные, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и сотрудники полиции.

Снос незаконных построек в поселке Хрущево является продолжением плановых мероприятий Координационного штаба в местах компактного проживания цыган, созданного по распоряжению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2016 году.

В середине марта 2016 года в поселке Плеханово произошли беспорядки, после того как местные цыгане попытались незаконно подключиться к газопроводу. Из-за этого около 400 домов остались без отопления. Полиция и аварийные службы попытались восстановить газоснабжение, однако это привело к беспорядкам. Цыгане закидывали правоохранителей камнями и бутылками, жгли шины. После этого в поселок ввели несколько сотен полицейских и бойцов ОМОНа.

После этого власти приняли решение снести самовольные постройки, в первую очередь расположенные на газовых коммуникациях. Предварительно был разработан план межевания поселка, позволивший строить дома на законных основаниях.