В поселке под Тулой начали снос незаконных цыганских построек

Тульские власти начали снос незаконных построек в поселке Хрущево, примыкающем к поселку Плеханово, где в марте прошлого года произошел конфликт с местными цыганами из-за незаконных врезок в газопровод. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации Тулы.
В Хрущево, где также проживают цыгане, выявили 19 самовольных строений. Областное управление Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительные производства и уведомило жителей о необходимости снести незаконные постройки.
Восемь домов люди разобрали самостоятельно, пять снесли по распоряжению властей. В работах были задействованы 11 человек и восемь единиц техники. На месте дежурили медики, пожарные, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и сотрудники полиции.
Снос незаконных построек в поселке Хрущево является продолжением плановых мероприятий Координационного штаба в местах компактного проживания цыган, созданного по распоряжению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2016 году.
После этого власти приняли решение снести самовольные постройки, в первую очередь расположенные на газовых коммуникациях. Предварительно был разработан план межевания поселка, позволивший строить дома на законных основаниях.