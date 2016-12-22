Иордания обнародовала кадры расстрела трех военных из США на своей базе

Министерство обороны Иордании обнародовало видео перестрелки, которая произошла в ноябре прошлого года на КПП авиабазы аль-Джафар. Тогда в результате стрельбы, которую начал иорданский военный, погибли трое американских военных инструкторов.

Инцидент произошел 4 ноября 2016 года. Тогда сообщалось, что иорданский военнослужащий открыл стрельбу в тот момент, когда автомобиль, в котором находились военные инструкторы из США, пытался въехать на территорию авиабазы. Би-би-си со ссылкой на заявление иорданских вооруженных сил уточняла, что автомобиль, в котором ехали американские военнослужащие, не отреагировал на команду охранников остановиться.

На видеозаписи видно, как иорданский солдат открыл шлагбаум, чтобы пропустить четыре военных автомобиля. Когда почти все они проехали мимо него на территорию КПП, он начал стрельбу по находившимся в автомобилях людям. В описании к видео указано, что двое американских военных погибли, после чего из других автомобилей вышли другие военнослужащие США и открыли ответный огонь.

Видео: Armed ForcesJO / YouTube

Кадры опровергают первоначальное заявление открывшего огонь иорданского военнослужащего, который утверждал, что он услышал выстрелы со стороны американцев, решил, что на базу совершено нападение, и открыл ответный огонь. Видео также показывает, что автомобили с американскими военнослужащими остановились у ворот КПП, как того требовали правила.

Военное ведомство Иордании провело расследование и установило, что американские военнослужащие открыли огонь не первыми, а в ответ на нападение. Военный суд подтвердил, что иорданский военный нарушил приказы и инструкции, которые регулируют въезд на военные базы, а также что он не получал угроз в свой адрес и не получал приказа применять силу против американских военных. Он открыл огонь по ним несмотря на то, что те выполнили все инструкции, которые регулируют проезд на территорию базы, говорится в сообщении Минобороны Иордании.

Военный суд Иордании 17 июля признал иорданского военнослужащего виновным в убийстве, а также в «оскорблении достоинства, опорочивании репутации вооруженных сил и нарушении военных приказов». Его приговорили к пожизненной каторге.

Вместе с США Иордания входит в международную коалицию, которая ведет борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака.