WSJ узнала о планах SoftBank купить долю в Uber «за несколько миллиардов»

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. планирует купить долю в онлайн-сервисе для заказа такси Uber за «несколько миллиардов долларов». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
Собеседники издания описали переговоры SoftBank и Uber как предварительные. По их данным, сделку, вероятно, отложат, пока сервис по заказу такси не назначит нового генерального директора взамен покинувшего этот пост основателя компании Трэвиса Каланика.
Представитель Uber отказался от комментариев, SoftBank не ответил на запрос WSJ.
SoftBank является инвестором трех азиатских сервисов по заказу такси: Grab (Сингапур), Ola (Индия) и Didi Chuxing (Китай).
Предложение SoftBank может означать, что инвестор надеется на объединение с Uber своих бизнесов в сфере онлайн-такси. В 2016 году аналогичное объединение произошло между Uber и китайским сервисом Didi. Объединение принесет японской компании значительную долю азиатского рынка, отмечает WSJ.
В середине июля Uber и «Яндекс» объявили об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу такси в России и странах ближнего зарубежья. Новую структуру возглавит генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. 59,3% новой компании будут принадлежать «Яндексу», Uber отойдут 36,6%, а остальной частью будут владеть сотрудники. Стоимость новой компании стороны оценивают в $3,725 млрд. При этом после объединения «Яндекс.Такси» с Uber «Яндекс» получит долю в глобальном бизнесе американской компании.
Клиенты смогут пользоваться любым из двух приложений для смартфонов и планшетов, повышать тарифы в компании пока не собираются.