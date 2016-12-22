Власти назвали причину взрыва на шахте в Кузбассе

Причиной взрыва на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, где пропал один человек, стало резкое увеличение концентрации метана, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Владимир Чернов, говорится в сообщении областной администрации.

Согласно показателям датчиков контроля метана, 24 июля на ООО «ОЭУ Блок № 2 шахты «Анжерская-Южная» в 22:58 по местному времени (18:58 мск) произошло резкое увеличение концентрации газа в конвейерном штреке 7-1-5 до уровня 62,5–63,7%, заявил Чернов.

По его словам, после аварии один человек по-прежнему не обнаружен — предположительно, он находится под завалами. Остальным удалось выбраться на поверхность. Всего на момент внезапного выброса газа в шахте находились 79 человек.

Горная выработка проводится на глубине 425 м от поверхности, длина тупиковой части выработки — 210 м. Ведутся спасательные работы, связанные с разгазированием выработки и поиском пострадавшего, указано в сообщении.



Вечером 24 июля СМИ сообщили, что на шахте «Анжерская-Южная» в районе поселка Арсентьевка в Кемеровской области произошел взрыв метана. В пресс-службе МЧС России по Кемеровской области тогда заявили, что в оперативную службу поступила «предварительная информация о внезапном выбросе на шахте угля и газа».