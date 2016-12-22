Житель Хабаровска получил 2,5 года колонии за оправдание терроризма

Дальневосточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Хабаровска к 2,5 годам колонии-поселения за публичное оправдание терроризма и экстремизма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Восточному военному округу.

«Д.М.Рабаданов признан виновным в совершении преступления по ч. 1. ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — указывается в сообщении.

По версии следствия, Рабаданов разделял радикально-религиозные взгляды, находился в контакте с членами международных террористических организаций и публично поддерживал деятельность. Он публиковал в социальных сетях материалы и видео, которые оправдывали действия террористов. Также Рабаданов оправдывал насилие в отношении «немусульман».

Рабаданова задержали в феврале 2017 года в аэропорту Хабаровска. Он пытался улететь на Северный Кавказ и скрыться от сотрудников правоохранительных органов. По информации Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю, Рабаданов работал охранником в торговом центре Железнодорожного района Хабаровска.

В апреле неизвестный открыл огонь по посетителям отделения ФСБ в Хабаровске. В результате стрельбы погибли два человека, еще один получил ранения. По информации источников РБК, в результате теракта погибли переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов.

Позднее ФСБ назвали имя террориста — им оказался 18-летний Антон Конев, который, по данным силовиков, был членом неонацистской группы. Источники РБК в ФСБ уточнили, что он являлся членом небольшой националистической группировки «Штольц Хабаровск».

Исследовательская организация SITE Intelligence Group сообщала о том, что ответственность за нападение на хабаровское отделение ФСБ взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».