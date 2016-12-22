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Суд в США приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака
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Суд в США приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака
Политика, 05:25
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Суд в США приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака

Федеральный судья штата Мичиган Марк Голдсмит приостановил депортацию более 1,4 тыс. иракских граждан, которые были задержаны в июне во время иммиграционных проверок в США. Об этом сообщает Reuters.

Приостановка департации была сделана по запросу адвокатов Американского союза гражданских свобод, которые утверждали, что иммигрантам грозит преследование в Ираке, так как они считаются там этническими и религиозными меньшинствами.

В начале февраля администрация президента США Дональда Трампа запустила серию депортаций нелегальных мигрантов по всей стране. По данным службы иммиграции и таможенного контроля, за пять дней были задержаны 160 мигрантов в шести районах Лос-Анлджелеса. 150 из них подозревались в совершении криминальных преступлений.

Позднее стало известно о более чем 680 арестованных мигрантах. Как сообщал министр внутренней безопасности США Джон Келли, правоохранители арестовывали иммигрантов, которые совершали убийства или были задержены за вождение в нетрезвом виде.

По данным Reuters, в конце июля служба гражданства и иммиграции США (подразделение Министерства внутренней безопасности США) запланировала начать проведение общенациональных рейдов по поимке и последующей депортации подростков 16-17 лет, которые нелегально проживают в стране без родителей и являются членами преступных группировок.
Теги: США , депортация , Ирак , иммигранты
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