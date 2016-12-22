«Нормандская четверка» договорилась о реализации Минских договоренностей

Лидеры «нормандской четверки», в число которых входят главы России, Украины, Франции и Германии, договорились о необходимости реализации Минских договоренностей в полном объеме. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора в рамках «четверки», сообщает «РИА Новости».

«Главы государств и правительств договорились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности минского комплекса мер необходимо реализовать в полном объеме. Они подчеркнули значение решений саммита в Париже (2 октября 2015 года) и Берлине (19 октября 2016 года)» — указывается в документе. Кроме того, лидеры «четверки» договорились о взаимном сотрудничестве на Донбассе с целью возобновления экономических отношений.

В сообщении на сайте президента России указывается, что Владимир Путин в ходе переговоров «в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей». После этого лидеры «четверки» ознакомились с отчетами главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулом Апаканом и его заместителем Александром Хугов о положении дел, связанных с обеспечением режима прекращения огня в Донбассе. Пресс-служба президента отметила, что лидеры «четверки» договорились о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне.

В свою очередь, Германия и Франция в ходе переговоров огласили список районов Донбасса, в которых в первую очередь должны быть разведены силы и тяжелое вооружение. «Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом. Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список», — сообщается в заявлении.

Также лидеры поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы «определить и обозначить такие зоны» на следующем заседании, которое состоится 2 августа. Кроме того, лидеры «четверки» говорили о разведении сил в «пилотных зонах», о создании которых лидеры стран договорились в сентябре 2016 года.

Президент России Владимир Путин во время разговора в рамках "нормандского" формата также предложил внести в «дорожную карту» разрешения конфликта на востоке Украины требование провести выборы на территории непризнанных республик Донбасса. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента Украины.



По словам источника, в ответ на предложение Путина провести выборы на территории непризнанных Донецкой и Луганской областей, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «до полного обеспечения безопасности» на этих территориях ​«никаких выборов не будет».