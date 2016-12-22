Конгрессмен предложил запретить служащим останавливаться в отелях Трампа

Конгрессмен США от штата Вирджиния Дон Байер предложил запретить федеральным служащим останавливаться в отелях президента США Дональда Трампа во время командировок, используя деньги налогоплательщиков. Об этом сообщает Reuters.

«Дональд Трамп не должен иметь право набивать свои карманы, а также карманы своей семьи, долларами налогоплательщиков», — заявил Байер. По его словам, он предложил внести поправки в законопроект из-за «беспрецедентных действий республиканского президента, который не намерен отказаться от своего бизнеса и продолжающейся путаницы в отношениях между организациями Трампа и Белым домом».

В начале июля сеть отелей Trump Hotels, владельцем которой является президент США Дональд Трамп, объявила о том, что хакеры смогли выкрасть данные бронирований из онлайн-системы SynXis Central Reservation ( (SCR, сервис компании Sabre Hospitality Solutions), что в свою очередь могло привести к краже денежных средств с карт постояльцев.

По информации Trump Hotels, хакеры могли получить доступ к данным клиентов из отелей в Нью-Йорке, Чикаго, Лас-Вегасе, Вашингтоне, Торонто, Рио-де-Жанейро и некоторых других городах. Также могли быть украдены номер банковской карты, которой оплачивалось бронирование, срок ее действия, имя владельца карты, а в отдельных случаях и код безопасности.

Кроме того, хакеры могли узнать имя постояльца, его адрес и телефонный номер. Вместе с тем, в Trump Hotels отметили, что номера карточек социального страхования, паспортов и водительских прав постояльцев остались в безопасности.



