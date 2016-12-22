СМИ сообщили о взрыве метана на шахте в Кемеровской области

На шахте «Анжерская-Южная» в районе поселка Арсентьевка в Кемеровской области произошел взрыв метана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Под завалами находятся люди, производится эвакуация шахты», — сказал собеседник агентства. Он не сообщил, есть ли пострадавшие в результате инцидента.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что на шахте произошел обвал горной породы. По словам собеседника, под завалами, по предварительным данным, находятся два человека. Он также отметил, что на поверхность были выведены 79 шахтеров.
В пресс-службе МЧС России по Кемеровской области заявили, что в оперативную службу поступила «предварительная информация о внезапном выбросе угля и газа» на шахте «Анжерская-Южная». В данный момент на место случившегося выехала группа спасателей.
В четверг, 20 июля, на шахте компании «Яреганефть» произошло обрушение. Как сообщали РБК в пресс-службе МЧС по Республике Коми, в результате пострадали два человека.