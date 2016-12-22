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«Коммерсантъ» узнал о предложениях Путина лидерам «нормандской четверки»
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«Коммерсантъ» узнал о предложениях Путина лидерам «нормандской четверки»
Украинский кризис, 18:47
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«Коммерсантъ» узнал о предложениях Путина лидерам «нормандской четверки»

В ходе телефонного разговора лидеров России, Украины, Франции и Германии, который состоялся ранее сегодня, президент России Владимир Путин предложил внести в «дорожную карту» разрешения конфликта на востоке Украины требование провести выборы на территории непризнанных республик Донбасса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента Украины.

По словам собеседника издания, в ответ на предложение Путина провести выборы на территории непризнанных Донецкой и Луганской областей, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «до полного обеспечения безопасности» на этих территориях ​«никаких выборов не будет».

Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии провели 24 июля телефонный разговор в формате «нормандской четверки», темой которого стало урегулирование конфликта на востоке Украины.

По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин, Петр Порошенко, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе «с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей». Порошенко в свою очередь назвал конец июля самым «кровавым» периодом в Донбассе в этом году и потребовал от России «немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории».

Кроме того, лидеры стран «нормандской четверки» заслушали отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о режиме прекращения огня на востоке Украины.

По данным «Коммерсанта», Порошенко во время этого разговора также выдвинул несколько инициатив, которые президент России «не поддержал», среди которых — введение миротворцев ООН в Донбасс и разведение войск при условии круглосуточного мониторинга этого процесса со стороны ОБСЕ.

Идея отправить миротворцев ООН в зону боевых действий на востоке Украины и ранее не получала поддержки со стороны МИД России и Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле говорил, что это предложение сначала следует обсудить сторонам конфликта — Киеву, Донецку и Луганску, и решение на этот счет должно приниматься с учетом их мнений.

В марте заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что Москва в курсе обращения Киева в ООН с просьбой направить в Донбасс миротворческий контингент, однако считает эту меру нецелесообразной. По его словам, минскими соглашениями предусмотрен мониторинг, который будет осуществляться силами ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). «И мы не видим целесообразности в направлении на данном этапе каких-то новых контингентов», — отметил тогда Гатилов.

Теги: Владимир Путин , Петр Порошенко , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон
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