Генштаб отчитался об операции против боевиков ИГ в Сирии

С 1 июля на северо-востоке провинции Алеппо в ходе наступления на позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» было ликвидировано более 2 тыс. боевиков. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

«Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха», — сообщил Рудской. От бандформирований, по его информации, в этот же период было «очищено порядка 2,4 тыс. кв. км территории». Кроме того, как пояснил генерал-полковник, с 1 июля были уничтожены «около 20 танков и боевых машин пехоты» террористов, а также «более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками».

Рудской добавил, что наступление в эти дни «продолжается в районе реки Евфрат». Также по его словам в районе города Акербат «к северо-востоку от Пальмиры [сирийской армией] ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГ».

«Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тыс.кв. км», — уточнил военачальник, заметив, что «боевики «Исламского государства» выбиты из города Эль-Буда». Там вооруженными силами Сирии, по его данным, «взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2». «Продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 км», — отметил Рудской.

Генерал-полковник также рассказал, что представители Минобороны России и оппозиции Сирии договорились о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте, передает ТАСС. По словам военачальника, там уже развернуты два КПП и четыре наблюдательных поста. Рудской, как сообщает «Интерфакс», отметил, что также ведутся консультации по созданию в Сирии еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.