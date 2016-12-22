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«МегаФон» объяснил невозможность выполнить требование ФАС по роумингу
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«МегаФон» объяснил невозможность выполнить требование ФАС по роумингу
Технологии и медиа, 16:17
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«МегаФон» объяснил невозможность выполнить требование ФАС по роумингу

Выполнить требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене внутрироссийского роуминга в течение определенного ведомством двухнедельного срока невозможно, заявила РБК представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. По ее словам, для того чтобы решить эту задачу, операторам придется изменить около трех тыс. тарифных планов по всей стране.

«Даже если мы не будем вводить новые тарифы или услуги, отменим все прочие задачи, исполнение этого решения IT-службами операторов затянется на месяцы, а может, и годы. Для того чтобы этот процесс ускорить, нам нужно найти техническое решение, позволяющее это сделать быстрее», — пояснила Дорохина.

Она также отметила, что себестоимость передачи звонка абонента по междугородным сетям стоит от 1 до 1,5 руб. за минуту, а в спутниковых сетях, которые используются в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, цена может превысить 300 руб. за минуту.

«Это лишь прямые расходы, которые несет каждый оператор за прохождение звонков. Сюда нужно добавить наши собственные расходы на организацию звонка и минимальную маржу, чтобы такие звонки не были для нас убыточными. Поэтому уравнять стоимость звонков в роуминге со звонками с домашнем регионе довольно сложно», — сказала Дорохина.

По ее словам, различный подход к тарификации позволяет сотовым операторам поддерживать низкую цену на тарифы для наименее обеспеченных абонентов.

«Есть тарифы условно для тех, кто никуда не выезжает, а есть для тех, кто достаточно много ездит», — рассуждает представитель «МегаФона».

Представитель ФАС сообщил РБК, что «МегаФон» имеет право подать ходатайство о продлении срока исполнения предупреждения. «Но пока это лишь голословные заявления. Ходатайство в ФАС не поступало», — сказал представитель ведомства.

Теги: «МегаФон»
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