Автомобилистам в Москве начали выдавать номера с кодом региона 799

Госавтоинспекция Москвы начала выдавать номерные знаки новой, 799-й серии: номера с кодом региона 777 уже заканчиваются. Предыдущую серию начали выдавать в 2013 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Столичная Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам государственные регистрационные знаки 799-й серии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД отметили, что решение о выдаче номеров связано с тем, что номера с кодом региона 777 подходят к концу.

В ведомстве также сообщили, что уже снабдили все регистрационные подразделения необходимым количеством знаков новой серии. При этом некоторые отделения ГАИ могут продолжать выдачу знаков с кодом 777 при их наличии.

В настоящее время в столичном регионе действуют регистрационные знаки семи серий: 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777-й. Серия 799 стала восьмой.

Выдача номеров с кодом региона 777 началась в Москве в конце августа 2013 года. При этом автомобилисты заподозрили ГИБДД в продаже «красивых» номеров новой серии. В ГУМВБ опровергли эти утверждения, пояснив, что номерные знаки серии 777 распределяются автоматизированной системой либо выдаются по очереди в порядке возрастания.

Госавтоинспекция также раскрыла информацию о марках первых автомобилей, получивших номера серии «ААА» с кодом региона 777. Среди них были автомобили марки Hyundai (64 автомобиля), на втором месте по числу выданных «красивых» номеров оказались автомобили марки Nissan (63 автомобиля). На третьем месте оказались автомобили Kia — 58 автомобилям этой корейской марки присвоили новую серию номерных знаков. На четвертом, пятом и шестом месте оказались премиальные Mercedes-Benz (55 автомобилей, пятое место), Audi (54 автомобиля, шестое место), BMW (54 автомобиля, седьмое место).

Номера 199-й серии в ГИБДД Москвы начали выдавать в декабре 2007 года, а номера 197-й серии — в мае 2010 года.

Суммарный объем автопарка Москвы и Московской области к апрелю 2017 года превысил 8 млн транспортных средств, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД. При этом 6,72 млн из них приходится на легковые автомобили.

Всего по данным на апрель 2017 года в столице было зарегистрировано 4,88 млн транспортных средств, еще 3,17 млн — в Московской области. Для сравнения: в 2015 году на учете в этих регионах стояло 6,44 млн легковых машин. Годовой прирост составил 280 тыс. автомобилей, причем большая его доля — 255 тыс. автомобилей — приходится именно на Москву.

Всего в России за последние десять лет количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось с 34 млн до 56,6 млн единиц, следует из данных Госавтоинспекции за 2016 год. Среди них — более 44,2 млн легковых автомобилей, более 6,2 млн — грузовых, 890 тыс. автобусов, 2,2 млн единиц мототранспорта и более 3 млн прицепов и полуприцепов.

В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 1,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили.